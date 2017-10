Hoezo was ik opeens een vrouw die okido brulde?

Ik zou veel liever een mail afsluiten met 'Vriendelijke groet' in plaats van met dat stupide 'Joe'

Ook ernstig, en zeker taboe voor een columnist, is dat woordspelingen mijn brein nooit verlaten. Zo wil ik al jaren niet meer weten of Annie van Michael Jackson oké is, maar of ze gaat stemmen ('Annie, are you voting, Annie, are you voting, are you voting, Annie?') - omdat ik iemand ooit deze grap hoorde maken.



Ook heb ik nimmer meer normaal over die ene bloeddorstige oorlogsfilm kunnen praten, nadat ik had gelezen hoe de pornovariant heet (Shaving Ryan's Privates).



En nu zeg ik ook al okido. Helaas word ik thuis nauwelijks gecorrigeerd. Getrouwd zijn met een kneiter-dyslectische Frans-Canadees kent zo zijn bijzonderheden.



Hij bezit zestien verschillende regenpakken, hij heeft zelfs een parapluhouder op z'n fiets (Canadezen zijn banger voor regen dan de directeur van het Stedelijk voor een jaarverslag mét haar neveninkomsten) en hij heeft een allersnoezigst accent, waarmee hij schaamteloos 'I wish that I could be like a cookie' zingt in plaats van Echosmiths 'Like the cool kids'.



Toch zegt hij gelukkig vaak per ongeluk exact het juiste. Want waar mijn onderbewuste talloze stupiditeiten probeert vast te houden, is het zijne scherper dan we ons beiden soms realiseren.



"Hé, opsodemieter op," riep hij laatst toen hij struikelde over de kat.



"Het is sodemieter op," corrigeerde ik.



"O. Dat was dus dubbel op," zei hij.



Waarmee hij feitelijk raak schoot. Net zo raak als toen hij me vanmiddag vroeg: "Zeg, gaat het met jou echt wel zo okido als je steeds roept?"



Heel voorzichtig schudde ik mijn hoofd.



Roos Schlikker (1975) is journalist en schrijfster van boeken en toneelstukken. Elke zaterdag schrijft ze een column voor Het Parool.



Reageren? r.schlikker@parool.nl