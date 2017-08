Hoe zwaar weegt advies van de stadsdeelcommissie?

Over ruim een half jaar gaat ­Amsterdam naar de stembus. Ook voor de stadsdelen, al is nog steeds niet precies duidelijk hoe die straks gaan functioneren. Hier enkele 'zwaar­wegende' adviezen.



Elke Amsterdammer kan tot 6 september zijn mening geven over het nieuwe bestuurlijke stelsel dat van kracht wordt bij de ­verkiezingen in maart 2018. Nee, de stadsdelen verdwijnen niet. Gelukkig maar, want anders zou je voor

elk lokaal bezwaar naar de Stopera moeten reizen. Wel krijgen we na deelraden en bestuurscommissies opnieuw iets anders: stadsdeelcommissies.



Ook als bestuurscommissie van Nieuw-West sturen we een brief met ons commentaar naar het college van burgemeester en wethouders. Niet bij iedereen gaat dat van harte (sommige partijen lijken de discussie over het bestuurlijk stelsel goeddeels te boycotten), maar zelf vind ik het onze plicht als volksvertegenwoordigend orgaan om alle taken zo goed mogelijk over te dragen aan onze opvolgers.