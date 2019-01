Hoe zou het met de zelfkritiek van Daley Blind gesteld zijn?

22 januari 2019: een 9 voor Sam Lammers

Zullen we het niet meer over Lamprou of Sink­graven hebben? Hoewel een man bij ons in het vak een schitterend staaltje galgenhumor ­demonstreerde door zich af te vragen, toen Lammers op rechts Sinkgraven passeerde: "Waar is Mitchell Dijks als je hem nodig hebt?"



Sam Lammers is een potentiële international.



In de inspirerende Johan Cruijff Arena - de tijd dat De Kuip het alleenrecht op 'sfeer' had, ligt allang achter ons - steeg hij naar een door hem niet eerder bereikt niveau.