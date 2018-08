Hoe wilt u sterven? Uitgesteld is vaak pijnlijker

Niemand wil voortijdig overlijden, maar de meeste mensen willen snel en pijnloos inslapen

Defibrillatoren bieden natuurlijk veel voordelen. Ze kunnen bijna niet kapot en zijn uiterst effectief. Uit onderzoek is gebleken dat ze het leven van een significant aantal hartpatiënten verlengen. De implantatieprocedure is veilig. En in theorie hoeft een defibrillator een plotseling overlijden niet in de weg te staan.



Wanneer een patiënt achteruitgaat, kan hij of zij ervoor kiezen om het apparaatje uit te schakelen. In mijn ervaring gebeurt dat echter zelden. Wij artsen vertellen patiënten niet vaak dat dit mogelijk is, en zelfs dan kiezen zij (en hun familieleden) meestal niet de optie waarmee ze hun overlijden misschien bespoedigen.



Pijnlijke schokken

Ik besprak deze kwesties met mijn patiënt. Ik legde hem uit dat hij met een defibrillator misschien wel iets langer zou leven, maar dat het apparaatje hem misschien ook de dood zou afnemen waar hij op hoopte. Hij luisterde naar de voor- en nadelen. Uiteindelijk zei hij dat hij een defibrillator wilde. We planden de operatie voor de week daarna.



Toen hij op de operatietafel lag, moest ik aan een andere patiënt van me denken. Ze was achter in de 60 toen ze een aantal pijnlijke schokken van haar defibrillator had gekregen, maar ze wilde hem niet laten uitschakelen omdat ze dacht dat ze haar leven er een half jaar of een jaar mee kon verlengen. Maar, zei ze tegen me: "Ik zeg tegen de Heer: Als het mijn tijd is, laat me dan alstublieft in mijn slaap overlijden."



© The New York Times, vertaling Margot Reesink