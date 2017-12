'Hoe was jouw jaar?"

Onderhand moet je weten dat ik me altijd slecht voel

"Zie je wat ik bedoel? Ik pak jouw ongeluk af. Ik doe net of jouw werkloosheid niet ­belangrijk is."



"Maar ik bedoel het vriendelijk."



"Ik bedoel het ook vriendelijk."



"Maar hoe moet ik dan rea­geren?"



"Je moet niet reageren. Je moet die vraag ook niet stellen."



"Dus ik mag jou niet vragen hoe jouw jaar was?"



"Nee."



"Oké, maar hoe kan ik nou van tevoren weten welke vraag ik wel of niet mag stellen?"



"Je mag wel vragen stellen, maar je mag mijn antwoorden niet bestrijden. Je vraagt ook al jaren hoe het met mij gaat. En al die jaren zeg ik 'slecht'. En dan vraag jij waarom. En dan zeg ik bijvoorbeeld: 'Omdat ik me depressief voel.' En dan zeg jij: 'Maar je hebt toch pillen van de dokter gekregen?' Je zegt altijd iets wat afbreuk doet aan mijn ongeluk. Dan is het net of je mijn ongeluk niet gelooft."



"Maar ik zeg dat om je te ­helpen."



"Je helpt me er niet mee. Onderhand moet je toch weten dat ik me altijd slecht voel, dat ieder jaar een rotjaar is, en dat niets me troost."



"Dus ook je kleinkinderen niet?"



"Wat zeg ik nou?"



"Waarom mag ik je niet ­helpen?"



"Omdat je me niet helpt door me aan mijn kleinkinderen te laten denken. Dan voel ik me nog treuriger."



