Hoe te betuttelen zonder ophef

We leven in het tijdperk van de betutteling. Van het grote verbieden. Als het aan ons kabinet ligt, mogen we niet meer ongestoord roken en worden we vaker op de vingers getikt als we fastfood naar binnen werken.



Van Europa mogen we geen wattenstaafjes meer gebruiken.



Ook Amsterdam kan er wat van. In Artis gaat een rook- en blowverbod gelden, dat ook al van kracht is in speeltuinen en op sportvelden.



Kinderen mogen geen ballonnen oplaten tijdens evenementen. Nieuwe toeristenwinkels in de binnenstad? Niks daarvan. Een viswinkel in de Leidsestraat moet dicht omdat die kibbeling verkoopt.