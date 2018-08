Hoe radicaler je was, hoe hypocrieter je moet zijn

We vinden elkaar in een vorm van beleefdheid. Beleefdheid is geritualiseerde hypocrisie. Het is een manier om te kunnen blijven getuigen van onze eigen morele superioriteit.



En die is altijd ver verheven boven de andere.



Bruggenbouwers - naar links of rechts - zullen dus als eerste verraden worden door hun ­eigen groep.



Theodor Holman (1953) is columnist, schrijver, televisie- en radiomaker. Elke dag, uitgezonderd zondag, lees je hier zijn column. Lees al zijn columns terug in het archief.



Reageren? t.holman@parool.nl