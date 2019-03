Hoe moeten we onze jongens opvoeden?

Ik zag de voor een Oscar genomineerde documentaire Minding the Gap en de YouTube-dramaserie Wayne. Beide wisten me te ontroeren, lieten me lachen en leerden me dingen waarvan ik niet wist hoezeer ik ze nodig had in mijn leven.



Iedereen met liefde voor verhalen moet deze twee parels zien. Iedereen met liefde voor verhalen over onbevangen tieners, jongens in het bijzonder, die zich minstens zo onsterfelijk als vergankelijk wanen, kan ze maar beter al hebben gezien. Iedereen die zelf kinderen opvoedt of die werkt met jongeren, kijk het alsjeblieft drie keer.



De één filmt hoe hij samen met z'n vrienden vrolijk op skateboards door het hart van de Amerikaanse Rust Belt vliegt, terwijl ze moeten dealen met gewelddadige (stief)vaders, waar ze niet met elkaar over spreken.