Hij zal voor altijd voort blijven leven in Red Dead ­Redemption 2

De gamewereld krijgt vaak de schuld van alles. Games zouden de mens agressiever en minder sociaal maken.



Als een getroebleerde Amerikaanse tiener met zes vuurwapens zijn school binnenloopt en pas weer naar buitenkomt als al zijn kogels op zijn, wijzen de machtige mannen en vrouwen van Amerika vrijwel direct naar computerspellen. En naar porno. Het zijn de twee vaste zondebokken.



Ze zouden ons afstompen en verknipt maken. We zouden de liefde niet meer kunnen bedrijven. Het enige wat de moderne mens nog kan, is alles pornoficeren en gamificeren. Of we willen het neuken of we willen het uitspelen. Meer zouden we niet meer kunnen.



Het is klinkklare onzin, maar onzin is voor veel mensen de bron van waarheid.



Er staat bijna nooit iets positiefs over gamen in de krant. Over hoeveel geluk het de mens brengt. Over het elke dag beter willen worden. Over het samenkomen en de glimlachen. Over de jongens en de meisjes, de vrouwen en de mannen. Over samen op de bank. Over een tapijt van lege chipszakken, en de winnaar die mag blijven zitten. Over de nachten die we nooit meer zullen vergeten.



Gisteren las ik op gamersnet.nl een van de mooiste ­berichten die ik dit jaar las. Ik heb het bericht uitgeprint en ik lees het nu voor de tweeëndertigste keer.



Het gaat over Jurian, die sinds 2004 de zeldzame ziekte neurofibromatose type 2 heeft. Jurian is uitbehandeld en hij heeft er genoeg van. Maar hij wil nog even blijven. Hij moet blijven, want hij wil zo graag het spel Red Dead ­Redemption 2 spelen.