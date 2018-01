Hij wist nu de weg die hij sluipend zou afleggen

Al m'n dieren keek ik in hun ogen bij het einde van het tijdelijke en zag mezelf steeds doffer weerspiegeld

Hij besefte dat hij moest ­vertrekken.

Wij wisten het ook.

Het zijn de stervenden die ons het sterven leren.

Berusting is een verlangen naar het zorgeloze.

Hij liet zich oppakken,

al was ik al die grote hand.

Hij leek te zweven als een voorbijdrijvende wolk.

Steeds verder weg.

In mijn armen spinde hij

zich de laatste resten leven fijn.



"Toe maar, ga maar."

En daar ging hij.

Licht als de laatste adem die hij uitstootte.

Als een woord dat verdween.

Naar het land van mijn geest waar hij verenigd wordt met Moor, Veertje en Streepje.



Nu heb ik geen dieren meer.

Als die verdwijnen, is troost moeilijk te vinden.

Dag held.

"Dag Helder."



Theodor Holman (1953) is columnist, schrijver, televisie- en radiomaker. Elke dag, uitgezonderd zondag, lees je hier zijn column. Lees al zijn columns terug in het archief.



Reageren? t.holman@parool.nl