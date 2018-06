Mijn zoon is een Jake. Ik ga door mijn knieën en vraag of hij even in mijn gezicht wil hoesten

Een paar weken geleden droomde ik dat ik zijn school in de fik had gestoken. Het was een mooie droom. Op het schoolplein keek ik naar een paar brandende puntenslijpers. Niets brandt zo mooi als een puntenslijper.



Zijn school was opeens weg, dus toen moest ik hem lesgeven. Ik leerde hem lezen, schrijven en pompoenen kweken. Binnen twee weken las hij Wolkers. Binnen een maand schreef hij een gedicht over lege fruitmanden. En zijn pompoenen veroverden Europa. Hij werd de eerste pompoenmiljardair ter wereld.



Hij trouwde met een man of vrouw en werd zo gelukkig dat zijn ­geluk besmettelijk werd. Als hij in je gezicht hoestte, werd je de volgende dag gelukkig wakker.



Het is 14.40 uur. Ik sta op het schoolplein. De school staat er nog. Mijn zoon is dertig meter verderop aan het spelen. Hij ziet me niet. Een van zijn vier vijanden loopt op hem af en duwt hem omver.



Ik wil hem oppakken, hem uitschrijven en van hem de beste tuinman ter ­wereld maken. Hij heeft geen school nodig. Niemand heeft school nodig. Maar iedereen heeft pompoenen nodig.



Mijn zoon krabbelt overeind, veegt het zand van zijn broekspijpen af en trakteert de jongen die hem omver duwde op een puike combinatie. Links, rechts, links, rechterhoek. De moeder van het jongetje rent op me af en zegt dat we zondag 25 november niet meer welkom zijn.



We lopen samen naar huis. Hij eet een krentenbol met boter. Veel boter. Mijn zoon is een Jake. Ik ga door mijn knieën en vraag of hij even in mijn gezicht wil hoesten.



De in Amsterdam geboren en getogen schrijver James Worthy (1980) probeert in zijn columns iets van het leven te begrijpen. Lees al zijn columns hier terug.



