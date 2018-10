Hij maakt naakt een dakronde

Het is nacht, een uur of vier, en op het dak staat een man. Bungelpiemelnaakt. Hij glibbert over het tin, bevoelt dakpannen, kijkt woest om zich heen.



"Waar ís ie?!" Met een klap struikelt hij over z'n voeten en maakt het huis wakker. Mijn huis. Want die blote man, dat is de mijne. Op zoek naar de druppel.



Mijn Frans-Canadese echtgenoot is soms wat eenzaam in ons gezin. Canadezen zijn - nu generaliseer ik gruwelijk maar mijn man zegt het zelf, dus klopt het vast - bescheiden mensen, dol op praktische zaken en fobisch voor water. Regenwater welteverstaan.



"Het is geen zoutzuur," brom ik geregeld als hij door de miezer ploegt, uitgedost in een enorm plastic pak, zijn paraplu die het volledige westelijk halfrond omspant, bevestigd aan een stang op zijn fietsstuur.



Maar nu regent het bij ons binnen. Al nachten worden we wakker omdat het achter de slaapkamermuur drupt. "Gaat wel over," murmel ik steeds lui, maar voor mijn man klinken de druppels als heipalen.



Hij kan niet vinden waar het water vandaan komt, wat gekmakend is voor een homo practicus. Dus gaat hij ver. Heel ver.