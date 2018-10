Hij kwam voor een gevecht, maar hij kreeg het niet in de ring

De winst is altijd net zo dichtbij als een nederlaag

Het grootste gevecht van het jaar begint. Ik sta te trillen op mijn benen. Veel sporten zijn onvoorspelbaar, maar multidisciplinaire vechtsporten zijn het toppunt van onvoorspelbaarheid.



De winst is altijd net zo dichtbij als een nederlaag. Na de eerste ronde kijkt Conor McGregor anders uit zijn ogen. Hij heeft de kracht van zijn tegenstander gevoeld.



Mijn zoon en ik gaan het liefst naar de dierentuin als het regent. Dit omdat we allebei graag naar natgeregende leeuwen mogen kijken. Met van die platgeregende manen. Als het hard regent, lijken leeuwen te krimpen.



Khabib is de regen die Conor laat krimpen. De manen van de Ier zien er plat uit, hij kan niemand meer intimideren. De man die goed kan praten, kan alleen nog maar voelen.



De Rus is heer en meester. Hij veegt de vloer aan met een bezem van honderd miljoen dollar. Ernaar kijken doet pijn. Het is nooit leuk om een leeuw in een schoteltje te zien veranderen.



De man op de barkruk naast me is weer in slaap aan het vallen. Hij is aan het dommeldoezelen. Ik tik hem op zijn bovenbeen. Ik zeg dat hij wakker moet blijven, hij zegt dat hij ook wakker was, dat hij helemaal niet sliep.