Hij is al zijn hele leven bang voor onweer

De bel gaat. Hij plukt een balpen van zijn bureau en drukt ermee op het knopje naast de deur. Hij wil niet ­geëlektrocuteerd worden. En natuurlijk weet hij dat de kans klein is, maar een kans is een kans. Het kerkhof ligt vol met mensen die van de kansberekening verloren hebben.



Zijn vriendin zegt dat hij naar beneden moet komen. Hij moppert iets onverstaanbaars het trappenhuis in.



"Vertrouw me, ik ga je helpen."



"Ik wil niet geholpen worden. Er is helemaal niets mis met bang zijn."



"Kom, dan mag je me vanavond liefhebben zoals jij me het liefste liefhebt. Je weet wel. Op die manier die ik buitengewoon onnatuurlijk vind. Van die liefde die ­ervoor zorgt dat ik de volgende ochtend met iets meer beleid op mijn fietszadel plaatsneem."



Met halve tegenzin stevent hij de trap af. Daar staat ze dan. In een rode regenjas die tot haar schenen komt. Met haar vaalgroene kaplaarzen staat ze op reclame­folders van winkelketens die niet meer bestaan.



Ze lopen over de Minervalaan. Hij kijkt naar de lucht.



"Hier ben je veilig," ze wijst naar de Zuidas, "al die ­hoge gebouwen beschermen je. Zij vangen de klappen op. Je moet de Zuidas als je eettafel zien."



"Maar waar zijn mijn gordijnen?"



"Je kunt dit. Het is maar weer. Het is maar de lucht die om aandacht vraagt. Niemand kijkt meer naar de lucht. Onze telefoons hebben de lucht vervangen. En daarom onweert het. Dat is onweer. Het is gewoon de lucht die om de aandacht vraagt die hij verdient."



"Ik wil je geloven, maar..."



"Geloof me nou maar. En geloof me ook als ik zeg dat ik stapel op je ben. Stapel als die wolken daar."



Hij kijkt naar de hemel. En dan weer naar haar.



Als zijn hart een stekker had gehad, was het nu ontploft.



