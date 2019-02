Hij heeft een draak verslagen

Ooit zat hij monsters achterna. In een loods in Halifax stond een nagebouwde rotswand. Buiten cateringwagens, bulldozers, kabels, binnen een kluwen aan mensen toeterend in portofoons. "I want some waterfall," riep de regisseur.



Een enorme hoeveelheid water kletterde neer, acteurs in vikingoutfits draafden de set op, achter hen rende een man met een houten stok waarop de manshoge klauw was geschroefd van het monster dat moest worden verslagen. En boven dit alles, omgeven door crewlieden die hem aanspraken met 'Sir', zoefde in een camerakraan mijn echtgenoot. Hij draaide een Hollywoodfilm. Hij had de top van de apenrots bereikt.