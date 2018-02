Hij heeft de zeemijn zelfs een naam gegeven

In zijn binnenzak zit de foto van Oskar. Zijn ­Oskar. Zijn mijn

Oskar had al zeker honderdachtentwintig keer moeten ontploffen. De eerste keer dat hij had moeten ontploffen, was het nog oorlog. Hij voelde een bootje langsvaren. In het bootje zaten vissermannen. Oskar kon hun magen voelen knorren. Hij vertikte het om te ontploffen.



In de lente van 1974 koos de mijn er uiteindelijk voor om voortaan als rots door het leven te gaan. Oskar is misschien niet de beste rots in het IJ, maar hij is wel de grootste. Die prijs wint hij dan ook elk jaar. Op die ­dagen strikt hij een vlinderdasje bij zichzelf om en geeft hij een feestje. Alhoewel, rotsen geven eigenlijk geen feestjes, rotsen geven rotspartijen.



De andere rotsen haten hem. Ze dromen van zijn ontploffing.



Deze week werd Oskar van de bodem opgetild tijdens baggerwerkzaamheden. Voor het eerst in zeventig jaar zag hij de zon. Voor het eerst in tijden kon hij zien dat hij geen rots was. De mensen op de kade wezen naar hem. Ze waren bang voor Oskar.



De mensen in de buurt plukten snel de wasrekken die aan hun balkon hingen leeg. Oskar begreep niet waarom, hij was totaal niet geïnteresseerd in hun kleding. Hij zag zwaailichten en afzetlint. En op dat moment wilde hij ontploffen. Hij probeerde het ook echt, maar het lukte niet.



Het exploderen was zijn ex geworden. Een paar minuten later lag Oskar gelukkig weer op de bodem van het IJ. De pijn trok weg en alle ontstekingen remden.



De jongen staat nog steeds op de kade. Hij staat er al dagen. In zijn binnenzak zit de foto van Oskar. Zijn ­Oskar. Zijn mijn. Jouw mijn. Mijn mijn. Onze mijn.



Oskar. De mijn die gewoon aangeraakt wil worden.



De in Amsterdam geboren en getogen schrijver James Worthy (1980) probeert in zijn columns iets van het leven te begrijpen. Lees al zijn columns hier terug.



james@parool.nl