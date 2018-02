Hij fluisterde en er werd naar hem geluisterd

Zo heel af en toe ontdek ik een muzikant die alleen voor mij muziek lijkt te maken. De Antwerpenaar Willem Ardui is zo'n muzikant. In 2016 bracht hij het nummer Morse uit en een maand geleden was het de beurt aan Beziel Me. Twee nummers. Dat is alles.



Meer heeft hij niet en meer hoeft Ardui ook niet te hebben. Twee is ­genoeg. En natuurlijk wil ik meer nummers horen, natuurlijk hunker ik naar een langspeelplaat waar zestien fabelachtige fluisterliedjes opstaan, maar aan de andere kant geniet ik van zijn tempo. Het is goed zo.



Niet alles hoeft er gelijk uit te komen. Laat het lekker zitten. Het komt als het komt. Echte schoonheid is tegen laxeermiddelen bestand.



Ardui fluistert in zijn liedjes. Het klinkt alsof hij zijn grootste geheimen met de luisteraar deelt. Hij wil dat niemand het hoort, behalve jij en ik. En we mogen wat hij zegt niet doorvertellen, maar ik doe het toch. Zachtjes.



Voor ik dook / In de branding van je hart / Voor ik verdronk / In de golven van je haar / Als een soort morse over zee / Maken we spelfouten alle twee / Of is liefde geen spel?



Wat Ardui vooral aantoont is dat de moderne mens veel te weinig fluistert. Iedereen wil maar gehoord worden. We schreeuwen van daken. Ten hemel. We hopen dat iemand naar ons luistert. Moord en brand, dat is wat we schreeuwen. Nooit schreeuwen we doorleven en bluswater. Met een demper op het vuurwapen geschroefd, vermoorden we al het tedere. Het tedere is dood, dus zetten we onze stem op.



Fluisteren. We moeten vaker fluisteren. Laten we van de megafoon een minifoon maken.