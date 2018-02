Het zou mooi zijn als D66 niet te veel pronkt met andermans veren

Je zou van de groenste politicus toch kunnen verwachten dat die op z'n minst de stoep veegt, maar dat is in Amsterdam niet gebeurd

In een filmpje op Facebook voert Choho schaamteloos campagne met zijn nominatie.



"Dit laat zien dat de D66-­aanpak resultaten en waardering oplevert.'



Dus: geen collegeaanpak, maar D66-aanpak.



Diezelfde D66-aanpak zorgt overigens voor smerige straten in de binnenstad, omdat er is bezuinigd op de reiniging. Gisteren kwam onderzoek uit waaruit blijkt dat bewoners in grote delen van de stad hun buurt niet schoon vinden. Wie is verantwoordelijk voor reiniging? Inderdaad: Choho.



Je zou van de groenste politicus toch kunnen verwachten dat die op z'n minst de stoep veegt, maar dat is in Amsterdam niet gebeurd.



VVD-wethouder Eric van der Burg heeft inmiddels excuses aangeboden voor de bezuinigingen op de reiniging. Hij is niet direct verantwoordelijk, maar begrijpt wel dat alle wethouders verantwoordelijk zijn voor de goede en slechte beslissingen van heel het college.



De manier waarop D66 de nominatie in de campagne trekt, wekt ergernis bij Johnas van Lammeren, fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren.



Hij was, net als GroenLinksraadslid Jasper Groen, aangedragen als kandidaat, maar viel buiten de boot.



De ergernis is begrijpelijk. In het juryrapport staat dat Choho zijn nominatie onder meer te danken heeft aan de invoering van de ja/ja-sticker, bedoeld om folders te weren. Dit was een plan van Van Lammeren, niet van het college.



Choho krijgt ook waardering voor de groene daken. Jasper Groen nam hiervoor het initiatief. Zijn motie om nog meer groene daken te realiseren, sneuvelde. D66 stemde tegen.



Voor Amsterdam zou het mooi zijn als Choho wint, de prijs is hem gegund.



Het zou nog mooier zijn als D66 niet al te veel pronkt met andermans veren.



