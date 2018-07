Het zijn vaak de mensen die er gezond uitzien die ziek zijn

Ik ben niet heel erg ziek, maar ik ben wel altijd een beetje ziek

"Mijn cholesterol is wat aan de hoge kant. De heel hoge kant. Als ik erop klim en ervan afspring, ben ik morsdood. Begrijp je? Hoe oud ben jij?"



"Ik ben achtendertig," zeg ik.



"Dat is een mooie leeftijd. Misschien wel de mooiste. Ik trouwde op mijn achtendertigste. En ik was nooit ziek in die tijd. Dat is nu wel anders. Ga je vaak naar de kroeg?"



"Te weinig, meneer, maar als ik ga dan ga ik goed."



"Ben je weleens zo dronken dat je uit andere glazen gaat drinken? Of dat je andermans restjes in je glas gooit? Nou, zo voel ik me. Ik ben dat glas. Alle denkbare ziektes hebben hun restjes in mij gegooid. Ik ben niet heel erg ziek, maar ik ben wel altijd een beetje ziek."



De huisarts doet de deur een beetje open, duwt zijn hoofd de wachtkamer in en roept een achternaam. Het is een Franse achternaam. Het koortslipmeisje staat op. Net voordat ze de kamer van de dokter betreedt, kijkt ze om en lacht ze verontschuldigend naar iedereen die een andere achternaam heeft dan zij.



"Heb je ook diarree?" vraagt de kreunende man.



"Nee, eigenlijk niet."



"Diarree is echt vervelend."



"Ik weet het, meneer."



De moeder zucht. Allebei haar zoons vragen of ze een spelletje op haar telefoon mogen spelen. Ze heeft al twaalf keer nee gezegd, maar ja, ze heeft ze zelf ooit geleerd: wie niet vraagt, wie niet wint.



Ik kijk uit het raam, maar op het binnenplaatsje gebeurt niets. Ik pak een tijdschrift van de stapel en blader de tijd aan gort. Het is warm buiten, maar in het tijdschrift dat ik in mijn handen heb, is het kerst.



De in Amsterdam geboren en getogen schrijver James Worthy (1980) probeert in zijn columns iets van het leven te begrijpen. Lees al zijn columns hier terug.



james@parool.nl