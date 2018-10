Het ziet eruit alsof ze elkaar schoon aan het fouilleren zijn

In het Vondelpark liggen een jongen en een meisje ­samen in een grote hoop gevallen bladeren. Iedereen die langsfietst, kijkt naar ze alsof ze krankzinnig zijn, maar diep van binnen zijn ze jaloers.



"Kijk ze nou fietsen. De arme schatten. Ze proberen in vijf minuten vijftien minuten te fietsen. Want dan zijn ze nog op tijd op kantoor," zegt de jongen.



"Kantoor. Het klinkt zo lekker zacht. Een oor van kant. Maar er bestaan weinig dingen die zo onzacht zijn als kantoor," zegt het meisje.



"In kantoren werken geniepige mensen in nette ­kleding. Ze gaan over lijken onder hun hemels van tl-verlichting.