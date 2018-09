Het wolkje is nu heel dun, doorzichtig

Als ik opsta en naar mijn fiets loop, komen er geen wolkjes meer uit mijn mond

Er was een tijd dat ik dacht dat je het dan wel zo'n beetje zou weten. Hoe het gaat allemaal. Hoe het niet gaat. Misschien dacht ik het gisteren zelfs nog. Nu ben ik de dag begonnen met een vergissing. Ik fietste naar de begraafplaats. Zo gaat het niet.



Ik neem een grote hap lucht en adem zo langzaam mogelijk uit. Het wolkje is nu bijna niet te zien. Heel dun. Doorzichtig. Ik denk aan het gele briefje op de koelkast; over twee weken komen ze de verwarmings­ketel controleren. Onderhoudsbeurt. Niet vergeten. Anders krijgen we het koud. Weer een wolkje.



Ik zak op mijn hurken. Ik voel me zo groot en rechtop, misschien wil het daarom niet lukken. Maar ook dichter bij de grond kan ik de dag niet beginnen zoals ie al die jaren begonnen is. Mijn verjaardag begon nooit met wolkjes. Mijn adem was onzichtbaar in bed. Nu ben ik de dag begonnen met een vergissing.



Er liggen al blaadjes tussen de steentjes. Klein en bruin. Ik krijg ze niet weggeblazen. Een voor een peuter ik ze eruit. Nu kan dat nog; het zijn er nog niet veel. Een klusje van niets, eigenlijk. Ik denk aan hoe het straks vol zal liggen, als mijn ademwolken voller zijn en langer blijven hangen in de lucht.



Als ik opsta en naar mijn fiets loop, komen er geen wolkjes meer uit mijn mond. Ik probeer het nog een paar keer - hard uitademend met mijn mond helemaal open. Er gebeurt niets. Mijn adem is weer onzichtbaar.



Femke van der Laan (40) schrijft wekelijks over haar leven in de stad na de dood van haar echtgenoot Eberhard, de burgemeester van Amsterdam die op 5 oktober 2017 overleed.