Het wemelt in de stad van de Gerrits en Sjaans

In mei vloog een foto het internet over die schrijver Simon de Waal maakte van een stoep in Oost. Elke dag stond daar dezelfde reiger smekend voor een raam van een vrouw die was overleden. Hij bleef maar terugkeren, en wachtte. Op haar.



Aandoenlijk, vonden veel mensen, maar al snel las ik ook honende reacties. Wat een sentiment. Het beest had honger en daar kreeg ie te vreten. Dit was gewoon instinct. Maar wat doe dat ertoe? Denken dat we alles uit weldoordachtheid doen, is een kneiterhard misverstand.



Juist instinct kan ontroeren. Vroeger had ik een kat die te vroeg van het nest was weggehaald, iets wat ik pas ontdekte toen ze al lang bij me woonde. Zodra ik haar op mijn arm nam, begon ze driftig te sabbelen aan mijn mouw. Twintig jaar mocht ik haar speen zijn.



En wat te denken van de neiging die we voelen om iemand die met zijn fiets op de straatstenen klettert,­ ­stevig tegen ons aan te trekken? Dat kun je weg rationaliseren door het op een malle reflex te gooien. Je kunt er ook een klein, zacht wonder in zien.



Dat wonder zijn ook Gerrit en Sjaan, die inderdaad dagelijks een portie vis door een Jordanees raam krijgen aangereikt. Ze vliegen het hele jaar over de stad en zien haar veranderen, zien ons veranderen, zien het geploeter van een afstand.



Maar elke dag komen ze terug van hun reis. Daar zeilen ze. Vanaf het Marnixbad over de daken van de Willemsstraat. Ze keren terug naar de plek waar ze het liefste zijn. Ik verbeeld me dat ze ruimtehelmpjes dragen.



