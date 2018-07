Het voelt alsof ik nog steeds onderweg ben

Er liggen vier slaapzakken op de grond in de gang. Als ik die opberg, op de kast in de slaapkamer van de jongste, zijn alle spullen opgeruimd waarmee we op pad gingen. Dan ben ik weer thuis.



We zijn er een weekend tussenuit geweest, met onze slaapzakken de stad uit. Het huis heeft op ons gewacht zonder te bewegen. De tafel, de stoelen, de bank - alles staat nog op z'n plek. Er is niets veranderd.



Kleed, bed, koelkast. Dit is ons huis. Hier wonen we. In deze straat. In deze buurt. In deze stad. Hier laat het zand dat aan mijn voeten geplakt zit langzaam los en vormt sporen van de gang naar de kamer en van de wc naar het balkon. Sporen die mijn zoektocht zichtbaar maken. Een zoektocht in een huis waar niets bewogen heeft toen we weg waren.



De kinderen zijn her en der neergeploft. Het zand valt tussen hun tenen uit op de plekken waar ze zich hebben genesteld. Hoopjes zand. Ze zijn thuis. Mijn voeten laten zand achter op de trap. In de badkamer. In de slaapkamers.



Voor het aanrecht liggen veel korrels. Het is bijna een laagje. Daar dronk ik een glas water. Zittend op het aanrecht nam ik kleine slokjes, alsof ik de hik had. Mijn benen wiebelden heen en weer en strooiden zand naar beneden.