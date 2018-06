Het Turkije van de Turken die hier al 40 jaar wonen, is weg

Je toetert je schuldgevoel weg en zegt tegelijkertijd: we horen bij elkaar

Het Turkije van de Turken die al veertig, vijftig jaar hier zijn, is verdwenen. Maar de paradijselijke droom van de terugkeer hou je, tegen beter weten in, in stand. Door samen te toeteren bij een overwinning laat je aan elkaar weten dat je die droom deelt.



Zo hou je elkaar in de gaten. Toeteren is het samen zingen van een psalm zodat iedereen weet bij welke kerk je hoorde, al geloof je niet meer. Je toetert je schuldgevoel weg en zegt tegelijkertijd: we horen bij elkaar. De claxon zorgt voor

sociale controle.



Een rituele dans.



Die verkiezingen zijn een welbewuste Turkse dreiging om die droom niet te verstoren: je kiest, dus ben je ook verantwoordelijk! Het Turkse paspoort heeft die betekenis ook.



Nederlandse Turken die hier voor de politiek in Turkije stemmen en nog een Turks paspoort hebben, worden nooit Nederlander.



Door hun droom in stand te houden creëren ze een nachtmerrie over schizofrene burgers.



Theodor Holman (1953) is columnist, schrijver, televisie- en radiomaker. Elke dag, uitgezonderd zondag, lees je hier zijn column. Lees al zijn columns terug in het archief.



Reageren? t.holman@parool.nl