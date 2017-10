Het stadhuis rouwt volgens strak protocol, de stad is flexibeler

Hij stond daar alleen, zonder wethouder, die verantwoordelijk is voor de aanleg van het evenemententerrein

Tegelijkertijd is officiële rouw als balanceren op een dunne lijn; wanneer is het eerbetoon passend en wat is belachelijk? Dat de gemeenteraad een week niet vergadert, geen persberichten verstuurt en dat wethouders lintenknipceremonies afzeggen, is logisch.



De wekelijkse collegeverga­dering op dinsdag ging wel gewoon door. De punten op de agenda werden besproken, maar niet formeel bekrachtigd met een besluit. Zo is de illusie gewekt dat de besluitvorming een week stilstond, terwijl het inhoudelijke werk doorging.



Een bijkomend voordeel voor de gemeente is dat de uitgestelde besluiten komende week, als de rouw voorbij is, met juichende persberichten de wereld in kunnen worden geslingerd. Dominee en koopman schudden elkaar de hand, heel Amsterdams.



In dat licht is het de vraag of wethouders deze week alleen vanwege het protocol niet naar Zwanenburg konden afreizen, of dat het afzeggen van alle publieke optredens misschien ook wel goed uitkwam?



De inspraakavond werd namelijk niet verplaatst en de ambtenaar moest de klappen opvangen. Het was misschien niet de opzet, maar het draaide uit op een schoffering van de Zwanenburgers.



De Amsterdammers hebben weinig meegekregen van de protocollaire rouw die het stadhuis deze week stillegde. Maar ook in de stad begon het te wringen toen de gemeente verkondigde dat de regenboogvlag woensdag niet gehesen zou worden voor de internationale Kom-uit-de-kastdag.