Ha mooi schaap. Ik ben Koos. Ben je wel eens echt goed door een hond geneukt?

Desalniettemin weet hij af en toe een dode duif uit elkaar te trekken, een poot razendsnel op een stadsmuis te zetten en die in één hap dood te bijten en met fanatieke voorpoot­bewegingen een kuil te graven waar dan een dode rat in ligt.



Dus ik zeg steeds tegen hem: ik denk wel dat er mettertijd werk voor je is, maar dan moet je wel je eerst diploma halen.



"Ach, zeik niet," kijkt hij.



Nu is Koos onlangs voorzitter geworden van de MeToo-beweging: Et cum quis cubitum ire (hondenlatijn: Ik neuk alles.)



Reeds het zien van een haar is voor hem reden om een erectie te exhibitioneren. Niet alleen baas wordt wellustig bestegen, ook de kleinkinderen kunnen een kleverige erectie tegen hun lichaampjes verwachten.



Zodra hij Bloem ziet, schreeuwt hij al: "Mag ik hem erin douwen, alsjeblieft?" Het arme kind vond het nog interessant ook. Op Texel zat hij laatst opgewonden naar een koe te staren en ook een lammetje ontsnapte niet aan zijn ongegeneerde seksuele aandacht. Ook moederschaap vond hij wel geil.



Van mij mag hij, maar die schapen zijn zo verdomde ge­emancipeerd... die rennen weg, waarna hij ze in hun schapenbout bijt.



Dus besloten wij om Koos te laten castreren.



Morgen is het zover.



Ik voel me daar schuldig over, want echt gedaan - met een teef dus - heeft hij het nog niet.



Het spijt me, Koos. We doen het uit liefde.



