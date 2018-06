Het seksdagboek van olifant Nikolai

Het is maar goed dat olifanten niet aan vaderdag doen. In dat geval had Nikolai nu opgescheept gezeten met een berg zelfgemaakte asbakken, geknutselde wc-rolhouders en vellen papier met enorme pootafdrukken in plakkaatverf.



En er is nog meer kroost op komst. Nikolai kwam vorige week over van Hannover naar Amsterdam met de opdracht voor nageslacht te zorgen. Dat kan met een gerust hart worden overgelaten aan de 25-jarige Aziatische olifant. In dierentuinen verspreid over Europa heeft de bul inmiddels zestien nakomelingen rondlopen.



Het indrukwekkende seksdagboek van Nikolai is terug te vinden op internet. De bul is een van de sterren van een Europees fokprogramma om de soort in stand te houden.