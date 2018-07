Het ruggengraatje van het Amsterdamse ov

Waar het aan ontbreekt in de Amsterdamse regio is een alles ­omvattend uitwerkingsplan voor het netwerk van trein, metro, tram en bus

Nu er van rijkswege eindelijk zicht is op geld voor lightrailprojecten, ­liggen er voor de Amsterdamse regio geen concrete plannen klaar om ­direct met voorrang aan te pakken, zoals die er wel zijn voor wegverbredingen, meer asfaltstroken.



Minister Cora van Nieuwenhuizen kan zo toezeggingen doen, maar de staatssecretaris voor ov-zaken, Stientje van Veldhoven, staat vooralsnog met lege handen. Alleen de NS heeft tot nu toe geld mogen reserveren voor de stations CS en Zuid.



Auto secundair

Waar het aan ontbreekt in de ­Amsterdamse regio is een alles ­omvattend uitwerkingsplan voor het netwerk van trein, metro, tram en bus, zoals we dat van veel buitenlandse stedelijke gebieden kennen. Stedelijke ontwikkelingen moeten worden gebaseerd op dat netwerk en de prioriteit moet liggen bij ov- en fietsverbindingen.



Voor een leefbare stad is dat onontbeerlijk. De ­auto krijgt zo ­werkelijk een secun­daire positie.



Begin jaren tachtig was het woord metro in deze stad volstrekt taboe, vanwege frustraties over de eerste metrolijn, de Oostlijn.



Laat het nu niet zover komen, na ­alle sores met de Noord/Zuidlijn, dat de hoognodige verdere ontwik­keling van een volwaardig metronet stil komt te staan. Een ov-netwerk dat vergelijkbaar is met de Rotterdamse metro: van Den Haag Centraal tot in Spijkenisse en van Capelle aan den IJssel naar Hoek van Holland.



Maarten Verwey, oud-Statenlid voor D66 in Noord-Holland