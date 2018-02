Het referendum blijft nodig

Ollongren pleegde een dubbele moord: op haar partij en op de democratie

Een bindend referendum is daarom een goed idee.



Een raadgevend referendum is ook een goed idee. Waarom zou de bevolking geen goede raad kunnen geven?



We hadden een raadgevend referendum, maar nu wil het kabinet - uiteraard, ben je geneigd te zeggen - hiervan af.



Wie mocht dat uitleggen?



De minister van Binnenlandse Zaken, mevrouw Ollongren van D66, de partij van de wens tot democratische vernieuwing. Het was alsof zij in de Tweede Kamer een dubbele moord pleegde: op haar partij en op de democratie. De pistolen en de messen waren haar argumenten.



Argumenten? Het waren emmers zonder bodem! De recensies zijn dan ook vernietigend.



'Gênant!' 'Een kulverhaal!'



'Gelul!' Ollongren gedroeg zich als een gup die naar de bodem zwom waar ze dacht aan de oppervlakte te komen. Ze verdronk bijna in haar

eigen onzin.



"Dit instrument heeft verwachtingen gewekt die niet kunnen worden waargemaakt!" zei ze.



Het instrument is maar één keer gebruikt.



Ze zei dat het referendum mensen 'op het verkeerde been' zou zetten, waardoor ze onomwonden stelde mensen er te dom voor te vinden.



Gênant, inderdaad, een kulverhaal inderdaad, en gelul! Bekakt gelul! D66-gelul.



Ollongren lulde zich een slag in de rondte en raakte zo verstrikt in een lullianaanse knoop.



Waarom wil het kabinet geen raadgevend referendum meer? De uitslag van dat ene referendum is ze niet bevallen. That's all.



Het volk moest maar niet tussentijds stemmen.



Het schaamrood van Ollongren zal nog jaren en jaren in de Kamer blijven hangen.



