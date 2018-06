Het probleem is dat Saskia nu ook kledingadviezen geeft

Mijn geruite Fruit of the Loom-onderbroek kan ook vast niet door de Noort-fashionbeugel

Ik las het advies in een tweet, en in een tweet was het ook weer voorbij. Het is ochtend, om me heen gaan kinderen naar school, vrouwen naar hun eerste afspraak (nou ja, eentje dan). Dat u niet denkt dat het hier een grote Gucci en Gomorra is. Ervan uitgaande dat Gucci wel ook echte kleding maakt en niet alleen die oerlelijke te kleine petjes van 400 euro. Al krijg je daar kennelijk wel gratis een opgevoerde scooter bij.



Ik sta voorlopig nog in alleen mijn bij Kmart gekochte, geruite Fruit of the Loom-onderbroek. Die zal ook vast niet door de Noort-fashionbeugel kunnen, maar die wilde ik dus juist bedekken met een toegestane broek. Daarom sta ik voor de boekenkast. Ik móét uitzoeken of Saskia Noort wel vaker kledingadviezen heeft gegeven en ik weiger Twitter op te gaan. Toch een beetje of je in een verstopt Grieks discotheektoilet naar je gevallen iPhone op zoek moet.