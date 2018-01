Het nieuws is dood.

Daarom spelen we ermee

als kinderen. Een bal is bom,

hou je stom, hou je groot.

Wie durft, springt.

Een, twee... Tien, ik kom.

Wie op het veld ligt, is gezien.



Het nieuws is dood.

Net nog levend

gehouden

door de beelden.

Hier is een foto, uitvergroot:

een traan zo groot als een mens;

een kind met een mes;

gruis wat we ooit bouwden.

Onbegrip krijgt men nooit

groot genoeg in beeld.



Het nieuws is dood.

De moraal kleurt rood

en stinkt naar bot.

Het groen komt van uniformresten.

De bloemen ruiken zoet naar kruit.

Het lot kent hier geen weg terug.



Archeologen zullen leugens opgraven.

In musea kun je ze bestuderen.

De jeugd moet ze uit het hoofd leren.



Het nieuws is dood.

Verraad kan hier levens redden;

de waarheid wordt zo heet onder je voeten

dat je vlucht naar vrijheid

waar mag wat je wil verbieden.



Het is de vrijheid

waardoor een strop gelegd

kan worden om de vrijheid.



Leeggegraasd land.

Op de stenen

staat het nieuws.



