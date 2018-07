Het mooiste aan de 06-vrouwen vond ik hun geduld

Zou je een gymlerares willen zijn? Ik heb iets met gymzalen

"Op mijn buik of op mijn rug?"



"Doe maar op je rug. Dat is schoner. Ik heb straks nog een klas. Ik pak je pik vast. Voel je dat? Jezus, wat is ie zacht."



"Zeg nog eens pik, alsjeblieft."



Het mooiste aan al die 06-vrouwen vond ik hun geduld. Hun prachtige geduld. Ze hadden geen haast en ze hadden geen oordeel. Alles kon. De vrouwenstem was een wensput.



Alles was een leugen en toch voelde elk gesprek persoonlijk aan. De beller loog en de gebelde loog, het was namelijk niet de waarheid die hard was.



Ik belde elke woensdagmiddag, altijd net voordat de man die mij wiskundebijles gaf langskwam. Op een dag stormde mijn moeder met een telefoonrekening in haar handen mijn slaapkamer binnen.



"Bel jij sekslijnen?"



"Nee, dat heb ik echt niet nodig. Op welke dagen wordt er naar sekslijnen gebeld dan?"



"Op de woensdagen."



"Op woensdag is die maffe wiskundebijlesgozer altijd hier."



"Ik wist het! Die vuile viespeuk!"



Een paar jaar later zorgde wiskunde ervoor dat ik mijn havodiploma niet kreeg.



De in Amsterdam geboren en getogen schrijver James Worthy (1980) probeert in zijn columns iets van het leven te begrijpen. Lees al zijn columns hier terug.



