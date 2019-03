Het levenloze is wonderlijker dan het net begonnen leven

Ik stond aan het wiegje en bewonderde het kindje dat er in lag. Het sliep. Handje aan het rozenmondje. Omdat iedereen zweeg, zei ik ook maar niks, maar ik voelde wel de druk om iets op te merken, vermoedelijk omdat ik de oudste was."



Wat is het leven toch raar," begon ik, "ik stond daarnet... Au!"



Die 'Au!' was oprecht, want ik kreeg een harde trap van mijn vrouw. Ze had feilloos door dat ik wilde vertellen dat ik nog geen uur geleden aan een open kist had gestaan en had gezien dat de dood zich verborgen had in het doorschijnende gelaat van een bekende die opeens onbekend geworden was.