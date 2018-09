Het leven mag niet gevierd worden

Mijn oog viel op een artikel over Indonesië.



Er is daar een uitbraak van ­rodehond. Al drieduizend kinderen zijn daar gestorven, terwijl dat niet nodig was. ­Reden: religieuze leiders ­hebben de Koran er nog eens op nageslagen en het antirodehond­serum onrein verklaard. In het levensreddende vaccin komt namelijk iets van een varken voor.



Ik ga nu niet betogen hoe achterlijk het geloof is. Het gaat mij om iets anders.



Waarom snap ik niet dat moeders die hun kinderen verliezen niet in opstand ­komen tegen die geestelijken?



Waarom begrijp ik die religieuze leiders niet, die het woord van Allah over varkens van grotere waarde achten dan de dood van kinderen?



Is het betreuren van de kinderdood iets typisch westers?



Ik geloof daar niks van. Ik heb de wellicht ouderwetse opvatting, ongetwijfeld cultureel bepaald, dat elke moeder (en vader) de dood van het ­eigen kind onoverkomelijk vindt. Sterker: het welbewust niet redden van je kind acht ik het moreel verwerpelijkste dat ik kan bedenken.



Waarom ­stellen die vaders en moeders niets ter discussie van wat ­Allah wil? Waar ben je bang voor als je eigen kind al ten ­dode is opgeschreven? Wat kan het je dan schelen om die geestelijken te weerspreken? Of Allah?



De dood dient bedreigend te zijn. Als die dat niet is, betekent leven ook niets.