Soms is de dood er opeens. Net als dat beschimmelde mandarijntje in je schooltas of die te lange teennagel. Op de dag dat ik hoorde dat hij niet meer leefde, was er geen voetbal op televisie.



Iemand belde me op, ik weet niet eens meer wie. Hij was onwel geworden. Onwel. Het klonk zo onschuldig, maar tien minuten later was hij dood. Hij.



Hij die mij op een avond in 2009 aan de nacht voorstelde. De nacht deed alsof ze me al kende, maar ze loog. Hij was er voor me toen ik niemand nodig had. Toen ik niemand nodig dacht te hebben. Hij was er opeens. Zoals dat ene vergeten blikje bier in de groentela. Hij was er.



We hadden allebei pijn en samen dronken we de scheuten op. Hij en ik. We doken in de donkerste nachten en kwamen lijkbleek weer boven. Hij leerde me ­snuiven op het toilet van een snackbar. Met de lidmaatschapskaart van een videotheek schiep hij gitaarsnaardikke lijntjes op een toiletrolhouder. ­Bodembroers, dat waren we.



Maar op een gegeven moment ging hij door de zeebodem heen. De bodem was niet diep genoeg voor hem. Hij moest en zou nog verder zinken. Vanaf de bodem keek ik in de diepte die hij zelf had gecreëerd. De diepte die hij zo verschrikkelijk liefhad.



Heel eventjes keek hij nog omhoog en toen schreeuwde hij: "Jouw bodem is niet de onderbodem. Mijn bodem is de onderbodem, vriend." Ik zwom naar boven, stapte uit het donkere ­water en schudde als een hond de nacht uit mijn vacht.