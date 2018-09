Het karretje van de regeringspartijen

Onder de huidige regeling zijn maar 40 van de 670 aanvragen voor kinderen ingewilligd

De raad speelt hiermee in op het publieke debat dat in Nederland is losgebarsten na de voorgenomen uitzetting van de Armeense kinderen Howick en Lili. Die uitzetting werd door Harbers op het laatste moment teruggedraaid.



De huidige situatie is onwenselijk, vindt de meerderheid in de Amsterdamse raad: bijna geen enkel kind dat langer dan vijf jaar in Nederland is, maakt kans op een kinderpardon, met als gevolg dat het moet vertrekken.



Onder de huidige regeling zijn maar 40 van de 670 aanvragen voor kinderen ingewilligd. "Precies de bedoeling," aldus Harbers, die vindt dat de regeling alleen voor uitzonderingen geldt.



Veel te weinig, menen negen van de twaalf Amsterdamse partijen die de oproep aan de burgemeester hebben ondertekend. Don Ceder van de ChristenUnie heeft het initiatief genomen tot de oproep. En Reinier van Dantzig van D66 heeft die ook ondertekend. Opvallend.



Dat GroenLinks, PvdA, SP, Partij voor de Dieren en Denk deze oproep steunen, is logisch: ze zitten in Den Haag in de oppositie en willen het kabinet graag te kijk zetten. Bij1 en Partij voor de Ouderen zitten niet in de Kamer en kunnen dus ook makkelijk een handtekening zetten. Maar ChristenUnie en D66 maken deel uit van het strenge kabinet, dat het kinderpardon niet wil versoepelen.