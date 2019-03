Het kan zomaar afgelopen zijn

In onze studententijd gingen mijn beste vriendin Eva en ik elk weekend uit. We dronken Malibu-cola en ­kenden alle clubs en feestjes die Amsterdam rijk was. Vaak vertrokken we pas om een uur of negen 's ochtends richting huis, ná de afterparty van de afterparty.



Tegenwoordig is afspreken niet meer zo eenvoudig. We zijn altijd druk met werk of andere verplichtingen en bovendien heeft mijn beste vriendin een kindje. Zo kwam het dat we pas afgelopen zaterdag Eva's ­verjaardag vierden; Eva is jarig in juni.



We besloten naar Neni te gaan, een nieuw mediterraan restaurant in de oude Citroëngarage.