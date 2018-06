Het Italiaanse clichébeeld klopt: iedereen speelt hier toneel

Ik schrijf dit op een terras van een pizzeria in Pavia (Lombardije) waar ik iets moest halen voor mijn dochter. (Ik heb geheimhouding belooft, maar het heeft te maken met een bruiloft van een vriendin van mijn dochter wier ouders hier wonen.)



Pavia is een universiteitsstad en onthoud deze wet van Holman: Universiteitssteden zijn altijd de moeite waard. Er is namelijk jeugd, dus reuring, dus goedkope lekkere tenten, dus cultuur.



De vader van de aanstaande bruid is hier prof economie aan de uni en heeft me alles uitgelegd over de Italiaanse economie en me verzekerd dat Italië nooit uit de euro gaat. Dat weet u dan ook weer.



Omdat ik altijd de beleefdheid zelve ben, heb ik maar niet laten blijken dat ik niets van zijn verhaal snapte, maar dat hij niet alleen kwaad was op Italië maar ook op Europa, heb ik goed begrepen.



Waarom hou ik zo van Italië?



Als ik uit Nederland zou moeten vluchten omdat ze Amsterdam kapotbombarderen en ik geen toekomst meer in die stad heb, zou ik naar Italië trekken. Laat ik eerlijk zijn: dat is omdat de hypocrisie - die ik zo graag bestrijd - hier tot levenskunst is verheven. In Italië is namelijk alles anders dan je denkt.