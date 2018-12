Het is zo'n ochtend dat meeluisteren levensgevaarlijk is. In een hoekje van het café zit een stel sissend ruzie te maken. De vrouw kijkt geregeld gegeneerd om zich heen. Om haar blik te mijden en haar de schaamte te besparen richt ik me op mijn broodje kaas inclusief overmatige alfalfagarnering.



Prompt word ik meegezogen in een andere conver­satie naast me. "Mijn scriptie. Het wordt zo goed!" Een tengere vrouw van een jaar of 25 ramt met twee knuisten op de tafel. "Het is gewoon ontzettend slim uitgedacht allemaal," ratelt ze.



"Ik denk dat ik een revolutie te pakken heb.