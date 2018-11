Het is vandaag 14 jaar geleden

"Dit kan toch niet! Dit kun je toch niet maken!" zei een moedige vrouw tegen hem. Daarop antwoordde Mohammed Bouyeri, met het HS2000-pistool nog in zijn hand: "Dat kan ik wel, en dan weten jullie ook wat je te wachten staat."



En hij liep weg, om even later door de politie in het Oosterpark te worden gearresteerd nadat hij in zijn been was geschoten.



Acht kogels hadden Van Gogh getroffen.



Met een Kukri-machete was vervolgens zijn keel doorgesneden en met een klein fileermes was een brief, gericht aan Ayaan Hirsi Ali, in zijn borst gestoken.