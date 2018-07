Het is een voordeel dat ze nu vaker voorin ­zitten

We zitten in de auto. Achterin de jongste en de oudste, naast mij de middelste. Uit een ondoorgrondelijke ­boekhouding van lange ritten, korte ritten, heenwegen en terugwegen is gekomen dat het haar beurt is. Op de terugweg mag de oudste. Er was dit keer weinig discussie.



Sinds de dood van hun vader zitten ze veel vaker voorin. Eerst waren we twee volwassenen met drie ­kinderen op de achterbank. Nu is er een plek vrijgevallen. Een voordeel dat ook zo benoemd wordt. "Nu papa dood is, kunnen wij vaker voorin."



Hetzelfde gaat het met ovenschotels. "Nu papa dood is, kunnen we allemaal een hoekje nemen." De hoekjes hebben de meeste korst, de meeste kaas, het meeste van het lekkere. Een voordeel. Onmiskenbaar.



De vraag is wel even bij me opgekomen, de eerste keer. Of het wel hoort, of het wel mag, het benoemen van voordelen. Dat was maar heel even. Zij mogen dat. Ze zijn hun vader kwijt, dan gaat het niet langer over wat hoort of wat niet hoort. Ze zijn hun vader kwijt en eten het hoekje van de ovenschotel. Of ze zitten voorin. Zoals de middelste vandaag.



"Papa hield het stuur meestal heel anders vast."



Ik kijk naar mijn handen. Keurig op tien voor twee, zoals het hoort.



"Hij deed het vaak zo."