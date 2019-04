Het is druk met ouwe wijven die lopen te mekkeren

Nou, dat Red Light District zal wel zo heten door ons achterlicht

"Maakt die gasten niet uit, pap. Die komen al teut van de boot af en denken hoogstens: Nou, dat Red Light District zal wel zo heten door ons achterlicht."



Waar is het dan zo druk? Kalverstraat, Leidseplein, zal best. Maar toen ik in New York woonde, leerde ik ook snel af om in het weekend Broadway of Fifth Ave te bezoeken. Da's doordeweeks al een crime. Net als bij ons. Dat hoort toch bij een grote stad, lieve mensen? Wij zijn toch gewoon een Grote Stad?



Dat mensen blowen, in de ochtend, op straat, als mijn dochter naar school loopt - dat is raar. Of de hele dag in een auto met draaiende motor voor ­iemands huis staan omdat het altijd Fransozen met zijn zevenen in een altijd gestolen auto zijn, want de achterruit is kapot, die alleen maar drugs komen gebruiken maar geen hotel kunnen betalen omdat ze veel te veel geld betalen voor de konijnenkeutels waar ze zo stoned van zeggen te worden.



Wat heb ik een hekel aan die klaplopers die een beetje voor de deur gaan zitten blowen! En ik blow niet, maar ik weet wel hoe het ruikt als iemand een konijnenkeutel of een stuk biks in de fik steekt, onder mijn raam!



"Goh," zegt mijn zoon, als hij een nieuwe cola gaat halen. "Je klinkt net als die klagende dames over die Italianen..."



"Ach, jongen... Hou toch je... Ja, dat zal ook wel ja. Ik ga morgen naar de camping, jij?"



Thomas Acda (1967) is zanger en acteur. Voor Het Parool beschrijft hij wekelijks zijn observaties van 'de' Amsterdammer.