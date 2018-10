Het is altijd dierendag op Instagram: niet doen

Als u contact tijdens het wandelen leuk vindt, adviseer ik om een kort broekje aan te doen

Zal u denken: kan mij het schelen wat mensen van me denken? We zijn in Amsterdam, hè. Kan zijn dat u deze krant ergens anders leest (hoi pap!), maar hier gelden de regels van de snelle grap. Zo een die zich in één zin laat roepen. Als een zweepslag. Patouw!



Maakt u zich overigens geen illusies, het is geenszins de bedoeling dat u zich hierbij ook vermaakt. Er wordt louter geroepen ter amusering van de naast de guitigerd gezeten types. Zij zullen ongeacht wat er gezegd wordt lachen, schuddebuikend.



Het woord amechtig zal u bij het passeren te binnen schieten, maar dat is louter en alleen omdat de heren niet voor niets buiten voor het café zitten, ze roken als schoorstenen. Naar adem happen is het meer. De klassieker 'Ze hebben hem al, hoor!' zult u niet horen, dan had u moeten rennen.



Misschien vindt u het leuk, contact met de locals. In dat geval adviseer ik er ook een kort broekje bij aan te doen.



Vertel me wat ze tegenwoordig roepen, ik zou het niet meer weten. Ik weet me te kleden sinds 'Hé knapperd, de IT is de andere kant op!'. Het was de tijd van Frans Derks-korte broekjes. Ik wist ook niets terug te roepen. Discotheek de IT was echt de andere kant op.



Prettige wandeling!



Thomas Acda (1967) is zanger en acteur. Voor Het Parool beschrijft hij wekelijks zijn observaties van 'de' Amsterdammer.