Over een paar uur zwemmen we al, lachen we. Stoeien, lezen... Het hele gezin danst, aangeschoten van vakantievreugde, en half in slaap gewiegd door vriendelijk grondpersoneel van KLM. Als lammeren dartelend richting slachtbank, zo blijkt even later.



"Instapkaarten, paspoorten gereedhouden!" Een oude peper-en-zoutsnor staat met sheriffachtig hoofd en een pudding­slap lijf verpakt in een vaal uniform voor het hekje dat hij bewaakt. Hier is de grens, zoveel is duidelijk.



Naast hem een jongen die zijn onberispelijke uniform draagt alsof het vanavond weer ongekreukt de kast in moet.



De Snor is oudgediende en hoeft geen jasje meer. Zal ie wel niet meer in passen ook. De slappe buik hangt als verkondiger van weer een andere hobby nog verder vooruit dan zijn snor.



Geïntimideerd stoppen we met ons verheugen. Er is ineens een kans dat we niet op vakantie mogen. Kennelijk bepaalt De Snor dat. Wisten wij veel. Het gebeurt elk jaar en ik vergeet het altijd weer.



Ik geef onze papieren af. Druipend van minachting vouwt De Snor instapkaarten tussen de juiste paspoorten. Als ie klaar is met zijn demonstratie zegt hij niets. Hij geeft ze terug en zwijgt.