Het gevecht tussen de man die je wilt zijn en de man die je kan zijn

Nurmagomedov daarentegen is een voorbeeld. Hij is geen blaaskaak. Nooit geweest ook. Nurmagomedov eist geen aandacht op, nee, het enige wat de man uit ­Dagestan eist, is respect. Hij groeide op in de bergen en heeft een gezicht als een rotsblok. Zijn vader verkocht ooit vier stieren en met dat stierengeld bouwde hij een sportschool in hun huis. De rest is geschiedenis.



Dit gevecht gaat tussen de man die je wilt zijn en de man die je kan zijn. Op de borst van McGregor prijkt een tatoeage van een gorilla, maar alle beren in het Kaukasusgebergte hebben een tatoeage van Nurmagomedov op hun borst. Dit gevecht is het gevecht dat alle mannen kennen. Die innerlijke strijd. En in die innerlijke strijd zijn ­Conor en Khabib de twee stemmen die je hoort.



Ga ik naast mijn schoenen lopen of ga ik mijn schoenen op handen dragen? Word ik die charmante klootzak of die onopvallende goedzak? Koop ik van mijn eerste miljoen een mooi horloge voor mezelf of een vakantiehuis voor mijn vader? Word ik een voorbeeld of word ik een idool? Word ik die man met wie je vrienden wilt worden of word ik de man die als een broer voor je wordt? Word ik Khabib of word ik toch Conor?



Na zaterdagnacht weten we meer.





