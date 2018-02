Het gaat nu weer dezelfde kant op als met Fortuyn.

Wat een domme uitspraak van onze minister van Binnenlandse Zaken, Kajsa Ollongren, dat Thierry Baudet 'een grotere bedreiging voor Nederland is dan Wilders'.



Het is het demoniseren van een gekozen Kamerlid door de overheid.



Als Baudet een grotere bedreiging voor Nederland is dan Wilders, die alweer een grotere bedreiging was dan Pim Fortuyn, vraag je je af of de minister dan geen strenge maatregelen tegen Baudet moet nemen.



Hoe erg moet een bedreiging trouwens zijn voordat je als minister ingrijpt?



Pim Fortuyn heeft destijds Wim Kok opgeroepen te stoppen met demoniseren. Kok ging door. Toen Fortuyn aanpassingen van de Grondwet voorstelde (Artikel 1), ging D66'er Thom de Graaf uit het dagboek van Anne Frank citeren.



Subtekst: als Fortuyn zijn zin krijgt, is het of de nazi's ons land weer bezetten en moeten we wederom onderduikers huisvesten.



Rosenmöller (GroenLinks), Dijkstal (VVD) en Boris Dittrich (D66) hielden niet op Fortuyn te demoniseren. "Fortuyn is levensgevaarlijk," zei Dittrich.



Met Wilders zagen we hetzelfde gebeuren. Keer op keer op keer. Wilders wordt nu al 13 jaar beveiligd. Ook al een bedreiging volgens, vooral, D66.