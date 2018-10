Het bizarre geval van Khashoggi, die spoorloos verdween

Oude despotische vormen blijken Mohammed bin Salman allerminst vreemd

Toen we op een avond met een groepje bijeenkwamen in de hotelsuite van een Saoedische notabele om wat na te praten, waren we getuige van nog een staaltje dubbelhartigheid. Officieel was alcohol taboe in Koeweit, maar onze gastheer hoefde slechts twee woorden door de telefoon te zeggen en daar kwam een bediende aansnellen met een grote fles whisky.



De ervaring in Koeweit was een eerste les dat je bij het nieuws uit het Midden-Oosten altijd een variant van Nijhoffs beroemde dichtregel voor ogen moet houden: kijk, er gebeurt niet wat er ­gebeurt. De dubbele bodem is nooit ver weg.



Jarenlang dachten we dat het nationalisme de dominante kracht was in de Arabische wereld. Maar het bleek een laklaag over diepgaande ­etnische en religieuze tegenstellingen. In 2011 brak de Arabische Lente uit, die door velen in het Westen werd begroet als de langverwachte opmaat naar vrijheid en democratie. Het eind van het liedje was dat de repressie zich hulde in een nieuw jasje, om nog maar te zwijgen van de ontwrichting die de Syrische burgeroorlog teweeg heeft gebracht.



Nu is er het bizarre geval van de dissidente Saoedische journalist Khashoggi, die spoorloos is verdwenen in het consulaat van zijn land in Istanboel. Eerder konden we hoopvolle verhalen lezen over de moderniseringsdrang van de jonge Saoedische machthebber, kroonprins Mohammed bin Salman. Vrouwen in zijn land mogen voortaan de auto besturen! Helaas blijken oude despotische vormen en gedachten hem allerminst vreemd.



Misschien duikt Khashoggi binnenkort toch nog op. Maar ik zou er geen fles whisky op inzetten.



Paul Brill