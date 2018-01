Herinneringen maken een relatiemuseum van je huis

Ik had haar al in de tram zien zitten. In de zomer van 2005 was ik verliefd op haar en zij probeerde het op haar beurt ook absoluut op mij te worden. We kwamen elkaar tegen op de universiteit. Zij studeerde filosofie en ik probeerde het volwassen leven zo ver mogelijk voor me uit te studeren.



Ik viel als een blok voor haar, en toen smolt ik voor haar. Al op onze tweede date, toen ze naar de toetjeskaart keek, zei ik dat ik van haar hield. Ze keek naar me en schrok, omdat ze zag dat ik het meende. "Jij ontwikkelt echt heel snel gevoelens. Jij, met je polaroidhart," zei ze.



Ze woonde in de Zeilstraat, boven de lampenwinkel. Haar boekenkast puilde uit, maar haar keukenkastjes waren leeg. Er stond steevast een pak cornflakes en dat was het. Het was precies zoals de Hoornse poëet Jacin Trill zegt: "Heb geen melk, wel cornflakes."



Ze had geen melk, wel cornflakes. In de avond aten we cornflakes uit het pak, terwijl we boeken lazen. Zij las Bukowski en ik las Brautigan. Hele families cornflakekruimels woonden tussen de bladzijdes.



Ik zag haar in de tram. Ze was niets veranderd. Spijkerjasje, afgetrapte gympen, wensputogen. Sommige vrouwen worden nooit oud, alsof ze onder pekeldekens slapen. Naast haar zat een man. Hij zag er attent uit. Lief. Ik ben dol op lieve mannen. Je wint er de oorlog misschien niet mee, maar aan de andere kant verlies je er ook nooit de vrede mee.