Herinnering aan een tropische voetbalzomer

Ik groeide uit tot held van de kofferslepers van Krasnapolsky

Zachtjes klopte ik tegen de glazen wand en wenkte hem met beleid om iets opzij te gaan. Toen een reactie uitbleef, tikte ik nogmaals tegen het raam en dit keer had het wel effect. De man - hij zal een jaar of vijftig zijn geweest - kwam via de lobby naar me toe, keek naar mijn uniform en vroeg: "Are you on duty now?"



"Eh, yes sir," beaamde ik, terwijl ik al nattigheid begon te voelen. "Then better go do your duty. My name is Verschoor and I'm the general manager of this hotel."



Een dag later - ik bleek nog niet ontslagen te zijn - kwam ik de heer Verschoor tegen in de lobby. Ik bood hem in het Nederlands mijn excuses aan met de woorden: "Ik wist niet dat u de general manager bent, ik dacht dat u een hotelgast was."



Daarop kreeg ik een les in voorbeeldig management die me tot op de dag van vandaag is bijgebleven: "Ik ben blij dat ik het was en niet een hotelgast. En ik waardeer het dat u even naar mij toekomt."



Tot slot: mijn collega's - allen in vaste dienst - hadden vanuit het hok alles zien gebeuren, tot hun grote hilariteit. Die avond, waarop Nederland roemloos ten onder ging, groeide ik uit tot held van de kofferslepers van Krasnapolsky.



Etienne Denneboom, Amsterdam