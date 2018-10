Heel vroeg is er de hoop, eventjes

Het is donker in mijn slaapkamer. Er komt geen licht door de gordijnen. In de zomer zag ik door de kier hoe laat het ongeveer moest zijn. Of ik erg vroeg wakker was. Of maar een beetje vroeg. Nu is het ook nog donker als het tijd is om op te staan.



Soms is het een kat. Een kat die ergens in de tuinen schreeuwt om binnengelaten te worden. Hij wil zo graag naar huis dat ik er wakker van schrik. In het donker.



Gisteren was het een kat. Vandaag ben ik het zelf.



Ik draai me naar mijn linkerzij.